Bis Ende 2014 bieten alle Mobilfunker LTE

Drei bietet LTE an, allerdings derzeit nicht für Smartphones, sondern für Datensticks. Dabei weist der Anbieter eine LTE-Abdeckung von 25 Prozent der Bevölkerung auf. Der neue Mobilfunkstandard soll künftig Region für Region aktiviert werden. Im Herbst 2014 soll Smartphone-Kunden erstmals LTE angeboten werden. Drei will dazu passende Tarife einführen. Zu Beginn soll LTE in allen Landeshauptstädten verwendet werden können.

Alle Senderstandorte von Drei sollen in Zukunft mit LTE-Modulen ausgestattet werden. Für das kommende Jahr setzt sich Drei ein ehrgeiziges Ziel. Kunden sollen 2015 "in einem der besten LTE-Netze der Welt telefonieren und surfen". VoLTE wird vorerst nicht unterstützt. Die ersten Kunden mit LTE-Tarif werden Sprachtelefonate mit CSFB-Technik führen.