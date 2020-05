Wie der Schulchor PS22 über YouTube berühmt wurde

Dass der im Jahr 2000 gegründete Chor einer öffentlichen Schule ohne potente Geldgeber oder einflussreiche Kontakte so bekannt werden würde, hat Breinberg nie für möglich gehalten. Das macht aber auch einen Teil der Faszination des Chores aus, wie man beim Lokalaugenschein vor Ort eindrucksvoll erlebt. Denn glamourös fühlt sich im viele Jahre stiefmütterlich behandelten Stadtteil Staten Island, das 50 Jahre lang auch die größte Mülldeponie der New Yorker beherbergte, nichts an. Zumindest diese wurde 2002 endgültig geschlossen und wird nun renaturiert.

Auch die besagte öffentliche Schule (Public School 22), nach der der Chor benannt ist, zählt schon alleine durch ihren Standort sicherlich nicht zu den priviligiertesten von New York. Die Zusammensetzung der Klassen ist bunt. Einige Kinder kommen aus einfachen bis schwierigen Verhältnissen, bei vielen Kindern klingt aber auch der unbändige Willen der Eltern durch, durch harte Arbeit und eine gute Ausbildung gesellschaftlich aufzusteigen. Berührungsängste zeigen die Kinder jedenfalls keine. Besucher werden herzlich und mit offenen Armen empfangen.