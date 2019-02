Wie die Österreichische Staatsdruckerei für Sicherheit sorgt

Eine Druckerei und die Digitalisierung – zwei Dinge, die auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen. Doch die mittlerweile mehr als 200 Jahre alte Österreichische Staatsdruckerei tritt bereits seit einer Weile den Gegenbeweis an. „Obwohl der Name ein verstaubtes Druckereiunternehmen vermuten lässt, ist Digitalisierung kein Fremdwort für uns“, erklärt CEO Lukas Praml gegenüber der futurezone. Bereits 2006 habe man das „Analoge um das Digitale erweitert“ und den „eReisepass“ eingeführt.

„2015 haben wir dann mit der Identitäts-App MIA den zweiten großen Schritt in Richtung Digitalisierung gesetzt“, sagt Praml. MIA – kurz für My Identity App – ist eine Software-Lösung für digitale Ausweise. Dokumente wie Führerschein oder Personalausweis können in einer Smartphone-App angezeigt werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Daten selbst nicht auf dem Gerät gespeichert. Das System stieß kurzzeitig auch in den USA auf Interesse, zuletzt wurde es neben mehreren Testbetrieben auch bei der Central Bank of Liberia integriert.

Zwei Millionen persönliche Datensätze pro Jahr

Zuletzt folgten mit der Video-Ident-Lösung MICK (My Identity Check) und Chainlock, einer Scheckkarte für die sichere Aufbewahrung von Kryptowährungen, weitere Lösungen im Digitalbereich. „Unser Ziel ist es immer möglichst viele Menschen mit unseren Produkten zu versorgen. Wenn nur fünf Personen einen digitalen Ausweis verwenden, hat das auch keinen großen Nutzen. Deshalb bieten wir das Digitale vorerst zusätzlich zum Analogen an“, sagt Praml zur Produktstrategie. Dass analoge Lösungen in naher Zukunft aussterben werden, glaubt der Staatsdruckerei-CEO nicht.