So sichert man Online-Konten mit einem Security Key ab

Das derzeit wohl beste Beispiel für den Einsatz von Security Keys liefert Google mit dem „Erweiterten Sicherheitsprogramm“. Der Nutzer muss zwei Security Keys – einen für den Desktop sowie einen weiteren für Mobilgeräte – registrieren. Wer sich künftig bei seinem Google-Konto einloggen will, muss einen der beiden Security Keys vorweisen. Bei Verlust muss man einen mehrtägigen Prozess durchlaufen, bei dem man seine Identität nachweist. Drittanbieter-Apps können zudem künftig nicht mehr auf Gmail und Google Drive zugreifen.

Ein Problem stellt der Browser-Support dar. Derzeit unterstützen lediglich Chrome, Firefox und Opera offiziell U2F. Bei Firefox muss der U2F-Support manuell aktiviert werden. Dazu gibt man in der URL-Leiste „about:config“ ein und sucht nach der Variable „security.webauth.u2f“. Diese wird per Mausklick von „false“ auf „true“ gesetzt und man kann den Security Key auch in Firefox nutzen. Microsofts Edge soll noch dieses Jahr U2F unterstützen. Apple hat sich bislang nicht dazu geäußert. Es gibt jedoch eine Browser-Erweiterung, mit der Safari U2F-kompatibel wird.

Welchen Dongle sollte ich mir kaufen?

Es gibt eine Vielzahl an Herstellern, am häufigsten werden jedoch die Namen Feitian und Yubico genannt. Auch Google empfiehlt für seine „Erweiterte Sicherheit“-Funktion Modelle dieser beiden Hersteller. Künftig will Google auch eigene U2F-Dongles zum Kauf anbieten. Hinter den „Titan“-Keys dürften wohl nur mit Google-Branding versehene Modelle von Feitian und Yubico stecken. Google hofft offenbar auf die Stärke seiner Marke, denn Yubico und Feitian sind vorwiegend Menschen mit technischem Fachwissen bekannt. Doch Bekanntheit allein garantiert keinen Erfolg: Laut Google haben derzeit weniger als zehn Prozent aller Gmail-Nutzer Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, obwohl das Feature bereits seit 2011 angeboten wird und nur ein Smartphone zur Nutzung benötigt.

Yubico unterstützt auf seiner Website mit einem Quiz bei der Suche nach dem passenden Security Key. Je nach Gerät, Formfaktor und Anwendungsfall wird das passende Modell angezeigt. Lediglich bei Bluetooth-Modellen muss man sich an die Konkurrenz wenden: Yubico sieht Bluetooth als ein zu großes Sicherheitsrisiko an und will vorerst keine YubiKeys mit Bluetooth anbieten. Stattdessen setzt man auf NFC, das dank eines kürzlich veröffentlichten SDKs auch auf iOS-Geräten unterstützt wird.