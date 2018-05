Mac-User aufgepasst: Security-Probleme bei Signal-Messenger

„Das ist nicht ideal“, sagt Wardle. „Gerade solche Nachrichten sind oft sehr sensibel und wenn sie in die falschen Hände geraten, könnte das Leben ruinieren.“ Signal gilt als einer der sichersten Messenger, die am Markt sind. Auch der NSA-Aufdecker Edward Snowden empfiehlt ihn regelmäßig. Staatliche Hackergruppen könnten ein Plugin namens‚grabSignalMessage‘ programmieren, mit denen sie alle Nachrichten aufrufen könnten, so Wardle.

Was Mac-User tun können

Doch für Signal-Desktop-Nutzer am Mac gibt es auch eine Abhilfe. Es lässt sich nämlich durchaus am Mac einstellen, was für Benachrichtigungen angezeigt werden. Über das Menü kann man auswählen, dass weder Name noch Inhalt der Nachricht angezeigt werden - wer dies einstellt, sollte sicher sein, dass die Nachrichten - auch die selbstzerstörenden - nicht in den Notifications auftauchen. Standardmäßig umfassen die Signal-Benachrichtigungen aber sowohl Kontaktnahme als auch den Text der Nachricht - also muss man diese Einstellung gezielt ändern.