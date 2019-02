Wie ein Tesla Roadster auf der Überholspur aussehen soll

Seit seiner Vorstellung im Jahr 2017 ist es um den Tesla Roadster relativ ruhig geworden. Außer Prototypen-Bildern hat man von dem Elektro-Sportwagen, der laut Tesla ab 2020 produziert werden soll, hat man kaum mehr etwas gesehen. Der demonstrierte Beschleunigungswert von 1,9 Sekunden von Null auf 100 km/h regt immerhin die Fantasie an. Der britische Grafikdesigner 2NCS hat nun ein animiertes Video veröffentlicht, in dem der Roadster auf der Überholspur so richtig loslegt, berichtet Electrek.