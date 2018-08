Wie gehackte Satellitensysteme zu Waffen werden

Auf der "Black Hat"-Konferenz in Las Vegas haben Hacker vor Schwachstellen in Satellitenkommunikationssystemen gewarnt. Die gröbsten Unzulänglichkeiten könnten es Angreifern erlauben, die Antennen, die den Kontakt zu Satelliten halten, zu überlasten und damit zu beschädigen. Durch andere Attacken könnte die exakte Position von militärischen Einrichtungen in Erfahrung gebracht werden, wie die BBC berichtet.

Gefunden wurden die Schwachstellen von der Gruppe IOActive, die mit den Herstellern der Systeme an besseren Schutzmaßnahmen arbeitet. Die meisten verwundbaren Systeme, die identifiziert wurden, befinden sich in kommerziellen Flugzeugen. Bei einigen muss ein Angreifer an Bord sein, um die Sicherheitslücke ausnutzen zu können, es gibt aber auch "hunderte" von verwundbaren Systemen, die über das Internet korrumpierbar wären, sagen die Experten. Zugriff zu den Steuerungssystemen der Flugzeuge erlauben die Schwachstellen nicht.