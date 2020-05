Wie Lokführer die simulierte Gleisrealität bewältigen

LKWs, Streckenarbeiter, Tiere oder verlorene Güter können plötzlich am Gleis auftauchen. Wie plötzlich, lässt sich einstellen. Die Sicht des Lokführers kann entweder glasklar sein oder durch Regen, Schnee oder Nebel getrübt. Scheibenwischer erscheinen in diesem Fall in variabler Geschwindigkeit auf dem Display. Was den Lokführern beim Simulatortraining ebenfalls begegnen kann, sind herunterhängende Stromleitungen oder brennende Züge am Nebengleis.

Im Normalfall geht es bei den Simulatortrainings allerdings darum, möglichst regelkonform und effizient auf der Strecke unterwegs zu sein. Auf der virtuellen Fahrt kommt es etwa öfters zu so genannten Transitionen, also Übergängen von einem Zugsicherungssystem in ein anderes. In Österreich sind dies etwa die Linienförmige Zugbeeinflussung (LZB), die punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) oder das bereits erwähnte ETCS.

Mit den Simulatoren werden auch spezielle Energiespartrainings durchgeführt, bei denen Lokführer das Ziel verfolgen sollen, möglichst wenig Energie auf bestimmten Streckenabschnitten zu verbrauchen. Als Anreiz dafür hält die ÖBB einen bundesweiten Wettbewerb ab. Die effizientesten Simulator-Lokführer erhalten Prämien.