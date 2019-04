Wie man sich vor Spoilern zu "Avengers: Endgame" schützt

In den USA ist der Blockbuster bereits gestartet. Hierzulande kommt "Avengers: Endgame" heute Mittwoch in die Kinos. Das lang erwartete Finale der Avengers-Filme wird in den sozialen Medien breitgetreten und vielfach leider auch gespoilert. Mit den richtigen Einstellungen kann man sich online vor den schlimmsten Spoilern schützen.

Wer viel auf Twitter unterwegs ist, kann sich einfach einen Filter erstellen, der sämtliche Tweets und Benachrichtigungen mit bestimmten Stichwörtern nicht anzeigt. In diesem Fall wird man wohl mit dem Titel des Films beginnen, also "Avengers". Um den Filter zu verfeinern, fügt man so viele Stichwörter wie möglich hinzu, beispielsweise "#AvengersEndgame", "Avengers Endgame" und " Endgame".