Wie Profis perfekte Reise-Fotos schießen

Zu dem gleichen Schluss kommt auch Klaus Haselböck, Chefredakteur des Reisemagazins Lande der Berge. Wer heute noch auffallen und punkten will, muss sich etwas Ausgefallenes überlegen. Vor allem, wenn man das Hobby zum Beruf machen will oder zumindest einige der Bilder verkaufen will. „Alles wichtige ist bereits fotografiert und dokumentiert“, so Haselböck. Hinzu kommt, dass sich seit dem Digitalisierungsschub die Ausrüstung von Amateuren und Profis stark angenähert hat. Die Werkzeuge unterscheiden sich kaum mehr, viele schwierige Motive sind nun für ambitionierte Hobbyfotografen machbar. Bevor man also loslegt, sollte man sich unbedingt einen einzigartigen oder neuen Zugang überlegen. Wer Fotos tatsächlich verkaufen will, muss vorher unbedingt abklären, was gefragt ist.

Vorbereitung und Neugier

Gute Vorbreitung auf das Reiseabenteuer ist nicht minder wichtig. Wenn man vorher weiß, was man will, fällt es leichter, wenn man Pläne vor Ort ändern muss. Für gute Aufnahmen sind zudem Offenheit und Neugier unabdinglich. Nur wer mit Einheimischen redet, bekommt ein Gespür für die Umgebung. Außerdem erhält man Informationen, die in keinem Buch stehen.“ Mit diesen Regeln lassen sich Giovannini zufolge überall auf der Welt tolle Motive finden. Mit der richtigen persönlichen Einstellung finde man die spannendsten Motive. „Ich gehe nicht fotografieren, ich gehe erleben. Daraus ergeben sich Geschichten und Bilder“, so der Reise-Fotograf.