Wie Roboterautos so sanft wie ein Zug fahren könnten

Autonome Fahrzeuge sollen ihren Passagieren das Steuern abnehmen und ihnen erlauben, sich völlig auf andere Dinge zu konzentrieren. Wer sich von seinem Auto kutschieren lässt, möchte die Zeit möglicherweise nutzen, um am Laptop zu tippen, zu schreiben oder zu zeichnen. Im normalen Verkehr ist das oft schwierig. Bodenunebenheiten sorgen für Vibrationen, in Kurven kommen oft starke Schwankbewegungen hinzu. Das US-Unternehmen ClearMotion aus Massachussetts will diese Ärgernisse mit Hilfe seiner Activalve-Technologie beseitigen.

Aktive Federung

Activalves sind Elektrohydraulische Module, die an den Gasfedern aller vier Räder eines Autos angebracht werden. Sie können den Druck innerhalb der Feder in wenigen Millisekunden variieren. Die Federung kommt beim Fahren dadurch in heftige Bewegung, die Karosserie bleibt hingegen stabil. In Kurven wiederum halten die Activalves die Karosserie gerade und können sie bei Bedarf selbst in die Gegenrichtung neigen, sodass Fliehkräfte wie bei einem Motorrad ausgeglichen werden.