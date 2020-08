Wie sich Corona auf unsere Emoji-Nutzung auswirkt

Chartbreaker

Das Bittgesicht ist diesjähriger Chartbreaker mit einer gesteigerten Nutzung von plus 415 Prozent. Von Platz 16 im Vorjahr ist es auf Platz 3 hochgerutscht. Dahinter könnte Corona stecken: „Denn gerade in COVID-19-Zeiten wünschen sich die Nutzer in vielen Tweets eine Verbesserung ihrer Lebenssituation“, heißt es seitens von Twitter.

Ebenfalls öfters verwendet wurde dieses Jahr das Feuer-Emoji mit plus 290 Prozent und das lächelnde Gesicht mit 3 Herzen mit plus 119 Prozent. Auch hier könnte Corona der Grund sein, denn das Feuer-Emoji wird auf dem Portal häufig bei kritischen Nachrichten verwendet. Das 3-Herzen-Emoji wird hingegen gerne bei Wünschen in schweren Zeiten genutzt.

Corona-Charts

Twitter hat auch gesondert einen direkten Zusammenhang zwischen der Emoji-Nutzung und Corona ermittelt. Platz 1 ist dabei das Haus-Emoji unter dem Hashtag #Stayathome, gefolgt von der Mikrobe und dem Haus mit Garten. Platz 4 nimmt das Gesicht mit Atemschutzmaske ein, das in Zeiten der Maskenpflicht häufiger genutzt wird. Auf Platz 5 rangiert das Polizeilicht, oft in Verbindung mit Diskussionen über Corona-Regeln.