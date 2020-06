Wie sich Österreich gegen Cyberangriffe schützen will

2015 sollen die Cyberangriffe zudem zu einem Massenphänomen werden, warnte Steßl. „Gehackt wird, was sich finanziell auszahlt“, so die Staatssekretärin. „Wirtschaftsspionage wird von vielen Unternehmen aber noch unterschätzt.“ Nur 6,1 Prozent der österreichischen Unternehmen seien sehr sicher, 59,6 Prozent mittel sicher und 9,3 Prozent wenig sicher, so die Staatssekretärin. „Hier gilt es, Bewusstsein zu schaffen.“ Denn Daten, auch von Privatpersonen, können immer in Geld umgewandelt werden. Es sei eine Fehleinschätzung von vielen Internet-Nutzern und Unternehmen, zu glauben, dass mit privaten Daten kein Geld zu machen sei. Auch private Daten seien bei Identitätsdieben sowie Spammern sehr beliebt.