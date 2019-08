Wie sichere ich meine Urlaubsfotos am besten ab?

Die Erinnerungsfotos vom Urlaub mit seinen Liebsten zu verlieren, ist für viele eine Horrorvorstellung. Umso wichtiger ist es, die Bilder, die meist mit einem Smartphone aufgenommen werden, sicher zu verwahren.

Egal für welche Speichermethode man sich entscheidet, eine essenzielle Grundregel sollte dabei immer beachtet werden: Doppelt Speichern. Auch wenn man beim Sichern an sich alles richtig macht, besteht die Gefahr, dass Festplatte oder Speicherkarte ohne Vorwarnung kaputt geht und alle Daten verloren sind.

Am Computer

Der einfachste Weg, um seine Smartphone-Fotos am Computer zu speichern, ist die beiden Geräte per USB-Kabel miteinander zu verbinden. Im Windows-Explorer scheint das Handy unter den Laufwerken anschließend als „Wechseldatenträger“ auf. Darin sucht man den Ordner „DCIM“. Dort sind alle am Smartphone gespeicherten Fotos abgelegt. Daraufhin zieht man einfach die gewünschten Bilder in einen Ordner auf den PC oder Laptop.