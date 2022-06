Wiener Stadthalle bekommt 2.956 Solar-Module

Die Photovoltaikanlage am Dach der Halle D soll genug Strom für 580 Einpersonen-Haushalte liefern.

Auf dem Dach der Stadthalle wird eine riesige Photovoltaikanlage montiert. Insgesamt werden 2.956 Module verbaut, die es auf eine Gesamtleistung von 1.123 kWp bringen.

Pro Jahr können rund 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden - so viel wie 580 Einpersonen-Haushalte in Wien jährlich verbrauchen, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation durch Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ), Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer und Stadthallen-Geschäftsführer Matthäus Zelenka.

"Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Stadt Wien den Startschuss für die Wiener Photovoltaik (PV)-Offensive gegeben - dem größten Sonnenstromausbau-Programm, das die Stadt je gesehen hat. Bis 2030 soll sechzehn Mal so viel Strom aus der Sonne gewonnen werden wie 2020, so lautet das Ziel", sagte Hanke.

Kein Schatten am Dach der Stadthalle

Das riesige Dach der Stadthalle befindet sich auf einer Höhe von 25 Metern. Keine anderen Häuser werfen einen Schatten darauf und es ist mit fast 5.500 Quadratmetern so groß wie 21 Tennisplätze. Das seien beste Voraussetzungen dafür, möglichst viel Sonnenstrom zu gewinnen. Laut Berechnungstool der Österreichischen Energieagentur können damit jährlich 486 Tonnen Kohlendioxid gespart werden. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren sind das insgesamt 12.161 Tonnen.

Und noch einen Vorteil bringt das Sonnendach: Die Module beschatten quasi zusätzlich eine Dachfläche von insgesamt 5.386 Quadratmetern. Und das reduziert in der warmen und heißen Jahreszeit die Raumtemperatur in der großen Halle D, die sich dadurch weniger aufheizt.