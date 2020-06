Wien stellt auf LED-Weihnachtsbeleuchtung um

Auch außerhalb von Wien haben bereits einige Gemeinden ihre Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. Dazu gehören etwa Fischamend, Gumpoldskirchen, Wiener Neudorf, Hagenbrunn und Perchtoldsdorf, die zusammen mit dem Energiedienstleister Wien Energie umgerüstet wurden. In der Gemeinde Perchtoldsdorf wurde im Jahr 2013 die gesamte Ortsbeleuchtung auf LED umgestellt, wie Alexander Nowotny, Geschäftsführender Gemeinderat erzählt. Die LED-Weihnachtsbeleuchtung kommt bei zwei Straßenzügen und dem Marktplatz zum Einsatz. „Die Lichterketten mit Glühlampen werden schneller kaputt und wartungsintensiv. Man musste die Lampen außerdem immer hinein- und hinausschrauben. Die LED-Lampen sind in der Wartung deutlich günstiger“, sagt Nowotny. Durch die kleineren Lichtpunkte sei auch eine schönere Dekoration mit neuen Motiven möglich, bestätigt der Energieexperte. „Aus der Bevölkerung sind dazu viele positiven Rückmeldungen gekommen“, so Nowotny. Auch die Belastung fürs Stromnetz sei geringer geworden, obwohl mehr Lichtpunkte gesetzt wurden.

Im Gegensatz zur Weihnachtsbeleuchtung rechnet sich die Umstellung auf LED bei ganzen Straßenzügen oder ganzen Gemeinden sehr wohl. In Perchtoldsdorf wurden bei 3500 Lichtpunkten zwei Drittel des Stromverbrauchs und drei Viertel der Wartungskosten eingespart, wie Nowotny erzählt. „Davor hatte die Gemeinde rund 150.000 Euro an Stromkosten und 150.000 Euro an Wartungskosten. Heute liegen wir bei 90.000 bis 110.000 Euro pro Jahr an Strom- und Wartungskosten.“ Auch Gruber bestätigt, dass sich die Umstellung auf LEDs bei der allgemeinen Straßenbeleuchtung sehr wohl rechnet. „Die öffentliche Beleuchtung brennt rund 4200 Stunden pro Jahr, da schaut es mit der Amortisierung schon ganz anders aus“.