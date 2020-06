".wien": Wien ab sofort mit eigener Domainendung

Domainendungen wie ".at", ".com" oder ".info" erhalten Konkurrenz - durch neue Orts-Kennzeichnungen. So ist ab sofort ".wien" verfügbar. Die Endung geht weltweit als erste der neuen geo- und community-TLDs (für "Top-Level-Domains") in Betrieb, wie am Montag bei der Präsentation im Wiener Rathaus versichert wurde. Verwaltet wird diese von der punkt.wien GmbH.

" Wien wird damit noch besser wahrgenommen, das ist eine große Chance für die Stadt als Marke und auch von besonderer Bedeutung für die Wiener Wirtschaft", beteuerte der zuständige Stadtrat Christian Oxonitsch ( SPÖ). Tatsächlich ist es auch die Stadt selbst, die bereits erste Web-Adressen eingerichtet hat. So ist etwa das Projekt Seestadt Aspern schon unter www.seestadt.wien erreichbar. Andere stadtnahe Bereiche werden folgen. Das Rathaus-Portal wien.at wird hingegen nicht angetastet, da es als Marke bereits etabliert ist, wie es hieß.

Die Stadt hat mit der punkt.wien-Gesellschaft einen Vertrag über die Vermarktung der Domain abgeschlossen. Die Registrierung wird in mehreren Phasen ablaufen, wie die Geschäftsführer der Gesellschaft, Ronald Schwärzler und Nikolaus Futter, berichteten. Zunächst können sich Inhaber von Markenrechten - also etwa Unternehmen oder Organisationen - "ihre" Internetadresse sichern. Aber auch Privatpersonen können ihren Namen eintragen lassen. Anträge für die erste Phase werden bis 30. April entgegengenommen.