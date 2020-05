Wiener Netze lassen sich mit Smart Metern Zeit

Mit den neuen „intelligenten Stromzählern“ werden die Wiener Netze ihre Kunden nicht nach dem ambitionierten heimischen Zeitplan ausstatten, sondern nach den milderen EU-Vorgaben. Bis 2019 bereits 95 Prozent der Zähler auszutauschen, sei unrealistisch, man strebe eine Quote von 80 Prozent bis zum Jahr 2020 an, sagte der für Energie zuständige Wiener-Stadtwerke-Vorstand Robert Grüneis am Dienstag.