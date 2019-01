Wiener nutzten 2018 rund 30.000 Mal öffentliche E-Tankstellen

Die Tankfüllungen beliefen sich in Summe auf 385.000 Kilowattstunden. Das entspricht einem Jahresverbrauch von knapp 160 Haushalten. Am öftesten - nämlich 680 Mal - haben die E-Auto-Besitzer Am Spitz in Floridsdorf Strom geladen, gefolgt von den Standorten Morzinplatz (Innere Stadt), Porzellangasse (Alsergrund) und Gredlerstraße ( Leopoldstadt). Dort wurde 2018 jeweils um die 600 Mal getankt, sagt die Wien-Energie-Statistik.