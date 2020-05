Wiener Wärmespeicher mit Hochdruck-Technologie

An kalten, tristen und windstillen Wintertagen, an denen wenig Sonne scheint und kaum ein Lüftchen weht, kann die gespeicherte Wärme aus dem Speicher herangezogen werden. „Durch den Wärmespeicher wurde eine Versorgungssicherheit für das gesamte Strom- und Wärmenetz in Wien geschaffen“, sagt Zapreva. Dadurch wolle man etwa das verhindern, was in Deutschland gängige Praxis ist. Dort muss man beispielsweise die Windkraftwerke im Norden an stürmischen Tagen einfach abschalten, weil es keine ausreichenden Speichermöglichkeiten für die erzeugte Energie gibt. „In so eine Situation wollen wir gar nicht erst kommen. Wir versuchen daher Schritt für Schritt das gesamte Netz so auszubauen, dass es innovativ und nachhaltig für die Zukunft ist.“ Langfristig betrachtet soll dabei auch Solarthermie, also die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, eine Rolle spielen. „Wir werden auf solche Technologien setzen und haben hier bereits intern ein Projekt am Laufen“, so Zapreva.

Der neu eröffnete Hochdruck-Wärmespeicher, dessen Erfindung und Errichtung rund 20 Millionen Euro gekostet hat, stellt zudem eine Weltneuheit dar. Er ist der erste Speicher dieser Art, der hohen Temperaturen und einem hohen Druck von rund 15 Bar standhalten muss. „In unserem 1153 Kilometer langen Fernwärme-Netz gibt es Höhenunterschiede von bis zu 150 Metern. Daher ist es erforderlich, dass das heiße Wasser mit hohem Druck transportiert wird. Diese Anforderung ergibt sich aus der Topografie“, erklärt Zapreva.