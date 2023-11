Wieso Umspannwerke für die Energiewende so wichtig sind

Der heimische Übertragungsnetzbetreiber hat gemeinsam mit Netz Niederösterreich vor einigen Tagen den Spatenstich für den 200 Millionen Euro teuren Ausbau des Umspannwerkes Sarasdorf im Bezirk Bruck an der Leitha vorgenommen. In der Umgebung sollen viele neue Windkraftanlagen errichtet werden und ihren Strom an das Umspannwerk schicken, wo er dann transformiert und weitergeleitet wird.

Dafür werden zwei neue riesige Transformatoren installiert und wichtige Leitungen eingebunden, um die Erzeugungsleistung besser im Stromnetz zu verteilen. Mehrere Hektar Land werden dafür verbaut. Der Umbau geschieht während des laufenden Betriebs, denn „Ausschalten geht nicht“, wie Reichel versichert.

Das Projekt ist beispielhaft für eine Entwicklung in ganz Österreich. APG plant, in den nächsten Jahren 25 neue Umspannwerke zu errichten und die Anzahl der Transformatoren auch durch den Ausbau bestehender Werke bis 2034 um 74 Prozent zu erhöhen. Es gilt, eine Vielzahl neuer Stromerzeuger in das Netz zu integrieren und so quasi viele neue Bundesstraßen mit der Autobahn zu verbinden. Der Unterschied zum Straßennetz: Wenn es auf der Autobahn eine Überlastung gibt, entsteht nur ein Stau. Im Stromnetz führt eine Überlastung zum Stromausfall.