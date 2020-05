Wikipedia-Gründer verteilt Mobilfunkeinnahmen um

The Peoples Operator wurde Ende 2012 in London gegründet und startet nun seine weltweite Expansion. "Ich will ihnen helfen auf die nächste Ebene zu kommen", sagte Wales bei seinem Auftritt auf der DLD-Konferenz. Er profitiere auch persönlich von seinem Engagemnet: "Ich kann viel über das mobile Geschäft lernen", sagte Wales.

Mit Mobilfunkzugängen in Schwellenländern konnte Wales auch bereits mit der Wikipedia Erfahrungen sammeln. Über das Projekt Zero Wikipedia - http://zero.wikipedia.org- ermöglicht die Wikimedia Foundation gemeinsam mit lokalen Mobilfunkbetreibern in Afrika und Asien kostenlosen Zugang zu der Online-Enzyklopädie.