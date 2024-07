Strände gesperrt, weil Trümmer von Windrad angespült wurden

Das betroffene Rotorblatt ist laut einem Bericht bei der New York Times rund 20 Meter von seiner Befestigung entfernt abgebrochen . Der Durchmesser der Rotoren in dem Windpark beträgt 220 Meter .

Riesige Windfarm

Vineyard Wind ist eine der größten Offshore-Windfarmen in den USA. Der Vorfall kommt in einer schwierigen Phase für die Industrie. So wurden zuletzt mehrere Pläne für Windparks vor den Küsten von Connecticut, Massachusetts, New Jersey und New York verworfen oder verschoben. Vor allem die Inflation und hohen Leitzinsen ließ die Projekte unwirtschaftlich werden.

Künftig könnte es für Windkraft in den USA noch schwieriger werden. So hat Ex-Präsident Donald Trump, der aktuell eine zweite Amtszeit anstrebt, angekündigt, alle Offshore-Projekte am “ersten Tag” seiner Präsidentschaft zu stoppen, sofern er wiedergewählt wird. Widerstand gegenüber Neubauten kommt auch immer wieder von Fischereiverbänden und Anrainern an der Küste.