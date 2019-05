„Wir haben offenbar Schwierigkeiten, einem Mann Anweisungen zu geben“

Studien haben auch gezeigt, dass Systeme künstlicher Intelligenz generell sexistische und auch rassistische Klischees verstärken.

Das ist überhaupt nicht erstaunlich. Künstliche Intelligenz lernt anhand von Inhalten, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Das sind beispielsweise große Textmengen oder Bilder. Sie bekommen ein Abbild unserer Gesellschaft mit allen Ideen und Einstellungen, die wir haben. Wenn Frauen darin nur in bestimmten Zusammenhängen vorkommen, etwa in der Küche oder im Haushalt, Männer aber mit Spitzensport und Karriere in Zusammenhang gebracht werden, dann zieht die Maschine einen Schluss. In Studien hat sich auch gezeigt, das künstliche Intelligenz positive Einstellungen zu Blumen und Düften, aber negative Einstellungen zu Insekten hat. Wenn ich Inhalte nehme, wo solche Vorurteile drinnen sind, dann brauch ich mich nicht zu wundern, dass die Maschine das wiedergibt und verstärkt.

Hat das auch etwas damit zu tun, dass die Entwickler solcher Systeme vorwiegend männlich sind?

Das glaub ich nicht per se. Was ich aber glaube ist, dass je homogener solche Teams sind, desto höher wird auch die Anfälligkeit sein, Fehler zu machen, indem man Auslassungen begeht. Denn was kein Thema ist, kommt auch nicht vor. Wenn nur wenige Frauen in den Entwicklerteams sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Blickwinkel nicht vorkommen, relativ groß.

Wie groß ist der Frauenanteil an der TU Wien?

Bei den Studierenden sind es knapp 30 Prozent, beim Mittelbau 25 Prozent und bei den Professoren nur noch zehn Prozent. Wir haben allerdings eine relativ große Architekturfakultät. In der Informatik ist der Frauenanteil bei Studierenden nicht höher als 17 Prozent. Das ist für uns ein Problem. Wir spüren, dass sich kaum junge Frauen für ein Studium bewerben. In angewandten Fächern wie Elektrotechnik ist der Frauenanteil noch niedriger. Da muss man dringend etwas tun.

Was kann getan werden, um mehr Frauen dazu zu bewegen, in diese Bereiche zu gehen?

Es steht und fällt mit der Lehrerausbildung. Dass man Leute, die an Schulen unterrichten, so ausbildet, dass sie möglichst wenig an gesellschaftlichen Vorurteilen an Jugendliche weitergeben. Wir haben aktuell verheerende Befunde von doppelten Standards in Fächern wie Mathematik, Physik und Chemie. Wir sind leider weit davon entfernt, dass der Unterricht dazu angetan ist, die Mädchen zu ermutigen.

Wie äußern sich solche doppelten Standards?

Meine Tochter hat in der 4. Klasse Volksschule ihre Mathematikschularbeit zurückbekommen. Die Mädchen hatten vorwiegend Einser, die Buben Zweier. Die Lehrerin hat daraufhin von einer großen Überraschung gesprochen. Sie hat sich sicherlich nichts dabei gedacht, aber es ist natürlich eine Botschaft. Viele solche Situationen ergeben für Kinder ein Gesamtbild. Bei diesen Themen geht es darum, wie wir in Zukunft leben werden. Dass bestimmte Gruppen, nicht nur Frauen, systematisch an der Mitgestaltung ausgeschlossen werden, ist auch ein demokratiepolitischer Skandal.