World of Senoi zu österreichischem Spiel des Jahres gekürt

„Augmented-Reality-Spiele, die reale Orte mit virtuellen Spielflächen verbinden, sind ein sehr spannendes Thema, auf das wir an der FH Technikum Wien auch eingehen“, sagt Alexander Hofmann vom FH Technikum Wien, die die Patronanz über den futurezone Game Award 2013 hat. Hofmann leitet den Studiengang Game Engineering und Simulation und bildet Spiele-Programmierer aus. Im Master-Studium wird seit dem Start 2008 jede Spieleplattform, von Mobile über Konsole bis zu PC, adressiert und früh mit neuen Technologien wie etwa Oculus Rift experimentiert. In den letzten Jahre haben seine Absolventen, die bei vielen Firmen in Österreich und Deutschland arbeiten, zum Boom der heimischen Branche beigetragen. „Die Fachhochschule Technikum Wien unterstützt den futurezone-Award, um diesen tollen Entwicklungen in Österreich eine Bühne zu bieten“, so Hofmann.