Yahoo will Google auf Apple-Geräten hinausboxen

Das notwendige Geld, um in ein derartiges Unterfangen zu investieren und eine innovative, für mobile Suche optimierte Suche zu entwickeln, könnte Yahoo aus der Beteiligung an der chinesischen Handelsplattform Alibaba erhalten, die noch dieses Jahr an die Börse gehen wird. Schon bisher ist die Zusammenarbeit mit Apple gut - unter anderem die Börseninformationen, aber auch das Wetter wird standardmäßig von Yahoo geliefert.

Ob Apple im Konkurrenzkampf mit Google und Android auf die populäre Suchmaschine als Standard-Einstellung verzichtet, bleibt aber abzuwarten. Die ehemalige Google-Managerin Marissa Mayer verfolge das angestrebte Ziel aber mit großem Nachdruck, berichtet re/code.