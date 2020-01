YouTube empfiehlt Videos von Klimawandel-Leugnern

YouTube hat US-Aktivisten zufolge Millionen von Nutzern weltweit auf Videos von Leugnern des Klimawandels weitergeleitet. Für eine am Donnerstag veröffentlichte Studie filterte die Nichtregierungsorganisation Avaaz die Top-Empfehlungen der Video-Plattform zu den Begriffen „Erderwärmung“, „ Klimawandel“ und „ Klimamanipulation“ und untersuchte auch, was in der Rubrik „nächstes Video“ angeboten wurde.