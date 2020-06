YouTube spielt Videos mit 60 Bildern pro Sekunde ab

Bereits im Juni kündigte Googles Online-Videodienst an, künftig auch Videos mit einer Bildrate von 60 Frames Per Second (FPS) abspielen zu können. Seither gab es vereinzelt Trailer mit der hohen Bildrate, nun wird 60 FPS aber offenbar über die gesamte Plattform unterstützt, wie Techcrunch berichtet.

Um 60 FPS-Videos ansehen zu können müssen die Clips in HD-Qualität (720p oder 1080p) abgespielt werden. Voraussetzung ist auch, dass die Videos in der hohen Bildrate vorliegen. Noch scheinen 60 FPS-Videos nicht in allen Browsern zu funktionieren. In Googles Chrome sollte es aber klappen. Ausprobiert werden kann 60 FPS mit dem folgenden Video: