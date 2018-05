YouTube-Star John "TotalBiscuit" Bain mit 33 Jahren gestorben

Kritik

Bain wird auch durch seine teilweise harsche Kritik an der Videospiel-Branche in Erinnerung bleiben. So warf er der Industrie vor, Verkaufszahlen über das Spiele-Erlebnis zu stellen.

Sein Ableben löste eine Reihe von Trauerbekundungen in der Szene aus. Unter anderem der Streaming-Dienst Twitch veröffentlichte ein offizielles Statement, indem man ihn für seine Leistungen dankt.