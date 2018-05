YouTube will Kanal von Chemie-Nerd sperren

Er stellt verrückte, wissenschaftliche Dinge an und filmt diese: NurdRage. Sein YouTube-Kanal hat 700.000 Abonnenten und ist ein Kanal „für Wissenschaftsnerds von einem Wissenschaftnerd“. Diese Woche postete er ein Video, wo er zeigte, wie Natrium Metall kreiert, in dem er Magnesium, Sodium Hydroxid, Baby-Öl und Alkohol mixt.

In dem Video sprach er darüber, dass er nicht verwundert wäre, wenn der Channel nicht mehr lang existiere.



„ Youtube hat meinen Kanal unter Beobachtung gestellt und mich wegen einer Verletzung der Guidelines ermahnt. Wenn mein Kanal von einem Tag auf den anderen verschwindet, wisst ihr also, was passiert ist. Seid nicht wütend auf Yotube, ich bin es auch nicht.“