Zwei neue E-Scooter-Anbieter in Wien in den Startlöchern

Ähnlich wie die bereits etablierten Anbieter setzt auch Voi auf ein Free-Floating-Konzept. Eine Scooter-Miete kann per Smartphone-App gestartet werden. Über eine mögliche Preisgestaltung ist noch nichts bekannt.

Das Start-up Voi hat seinen Sitz in Schweden und besteht seit Sommer 2018. Es bietet seine Roller mittlerweile in insgesamt ungefähr 15 Städten in Frankreich, Portugal, Spanien, Dänemark und Schweden an. "Wir versuchen dabei unsere Roller möglichst sinnvoll in Abstimmung mit den Städten in den öffentlichen Verkehr zu integrieren", erklärt ein Voi-Sprecher.