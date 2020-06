Zwei neue Firmen bei der futurezone Ferialjob-Aktion

Mit Gekko und Cognosec machen nun insgesamt 21 Unternehmen bei der futurezone Ferialjob-Aktion mit. "Die Kooperation mit futurezone ist eine faszinierende Möglichkeit, 'unsere' IT-Welt jungen Talenten so nah zu vermitteln, dass unsere tägliche Begeisterung auch an unsere Berufseinsteiger überspringt", so Marcus Weixelberger, Geschäftsführender Gesellschafter von Gekko it-solutions in Wien. Sein Unternehmen sucht junge Mitarbeiter, die in einem Team an IT-Lösungen arbeiten wollen (mehr Infos dazu hier).

Cognosec sucht einen Praktikant, der sich für Ethical Hacking interessiert. Dabei werden IT-Systeme in Absprache mit dem Kunden infiltriert, um Schwachstellen aufzudecken und Risiken zu identifizieren (mehr Infos hier).

Alle Unternehmen, die bei der Ferialjob-Aktion mitmachen, sowie alle verfügbaren Ferialjobs finden Sie auf unserer Überblicksseite.