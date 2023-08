3 Möglichkeiten, Ihren Teil zur Reduzierung von Elektroschrott beizutragen

Unterstützen Sie Right to repair

Um den Elektroschrott zu reduzieren, wurde die Right to Repair-Bewegung ins Leben gerufen, die sich für das Recht der Verbraucher einsetzt, ihre Geräte reparieren zu lassen. Right to Repair wird auch von FixShop unterstützt, das sich dafür einsetzt, dass defekte elektronische Geräte repariert werden und nicht als Sondermüll enden.

Gesetz über die Reparatur von Elektronik

Derzeit gibt es ein Gesetz, das die Hersteller von Kühlschränken, Fernsehgeräten und Geschirrspülern verpflichtet, Geräte herzustellen, die innerhalb von 10 Jahren repariert werden können. Leider gilt dieses Gesetz nicht für Hersteller kleinerer elektronischer Geräte - Smartphones, Tablets, Smartwatches oder Laptops.

Autorisierter Service und Ersatzteilversorgung mit Originalteilen

Elektronikhersteller wollen so viel Gewinn wie möglich machen. Deshalb versuchen sie, ihre Kunden dazu zu bringen, so viele neue Produkte wie möglich zu kaufen. Sie verwenden Softwaresperren und Designlösungen, die dem Kunden oft keine andere Wahl lassen, als das defekte Gerät auf den Elektronikschrott zu werfen und ein neues zu kaufen.

So landen oft Smartphones in der Tonne, die noch mehrere Jahre funktionieren könnten, wenn ein Bauteil repariert würde. Unabhängige Reparaturwerkstätten und Ersatzteilhändler auf der ganzen Welt, darunter FixShop, kämpfen aktiv gegen diesen Trend.

Wie können Sie die Umwelt schützen?

Laut dem FixShop-Experten müssen Sie diese grundlegenden Schritte unternehmen: