Driftet Ihr PS4-Controller? Probieren Sie diese Tricks:

Zurücksetzen des Controllers

Wenn der Stick-Fehler des PS4-Controllers erst jetzt auftritt, kann ein einfacher Reset helfen. Wenn die Ursache des Problems in der Elektronik liegt, sollte der Controller nach dem Neustart wieder wie neu funktionieren.

PS4-Controller reinigen

Ein Ausfall des PS4-Controllers wird häufig durch Schmutz auf der Oberfläche des Sticks verursacht, insbesondere im Spalt zwischen der Abdeckung und dem Stick. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, um die Oberfläche vorsichtig zu reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz hilft eine Mischung aus Wasser und Isopropylalkohol.

Hartnäckiger Schmutz lässt sich am besten mit Druckluft entfernen. Zur Vorbeugung von Controller-Problemen empfehlen wir, ihn mindestens einmal monatlich zu reinigen.

Garantie-Reparatur

Wenn Ihr Controller noch unter die Garantie fällt, besuchen Sie die Seite "PlayStation Hardware & Reparaturen", wählen Sie "DualShock 4" und folgen Sie den Anweisungen, um herauszufinden, ob eine kostenlose Reparatur oder ein Ersatz in Frage kommt.

PS4-Controller Tiefenreinigung

Wenn Sie feststellen, dass Probleme mit dem Controller durch Verschmutzungen verursacht werden, die sich nicht von außen entfernen lassen, sollten Sie einen drastischeren Schritt in Erwägung ziehen. Öffnen Sie den Controller und heben Sie den Akku an, um Zugang zur Hauptplatine zu erhalten. Reinigen Sie die Innenseite der Hebel vorsichtig mit einem Tuch, das Sie vorsichtig in einer Mischung aus Wasser und Isopropylalkohol tränken können.

Verwenden Sie keine Druckluft, um die inneren Teile zu reinigen. Achten Sie beim Abwischen von Schmutz darauf, dass Sie nicht versehentlich Bauteile auf der Hauptplatine abtrennen oder beschädigen.