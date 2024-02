Was ist MagSafe und welche praktischen Vorteile bietet es?

Alle neuen iPhone-Geräte, die nach Oktober 2020 vorgestellt wurden, mit Ausnahme des iPhone SE der 3. Generation, sind mit dem von Apple entwickelten drahtlosen MagSafe-Ladesystem kompatibel. Was ist es genau und wie können auch Sie es am besten nutzen?

Die MagSafe-Technologie basiert auf einem Ring aus Permanentmagneten, in dessen Mitte sich eine Spule befindet, die ein drahtloses Laden mit maximaler Leistung von 15 W ermöglicht. Sie ist auch mit dem offenen Qi-Standard für 7,5 W Leistung kompatibel. Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass das Telefon magnetisch an das Ladegerät angeschlossen ist, so dass es sich nicht bewegt und das Laden nicht unterbrochen wird. Dies führt zu einem schnellen und effizienten drahtlosen Laden.

Nicht nur für das Aufladen

Ein großer Vorteil der MagSafe-Technologie ist die Tatsache, dass sie nicht nur zum Aufladen des Telefons verwendet werden kann, sondern auch zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Dank des magnetischen Rings, der in das Telefon eingebaut ist, können Sie zum Beispiel einfach einen MagSafe-Kartenhalter an der Rückseite anbringen.

Praktisches MagSafe-Zubehör

Wenn Sie die MagSafe-Technologie voll ausnutzen möchten, werden Ihnen einige praktische Zubehörteile nützlich sein. Diese gehören zu den beliebtesten.

MagSafe-Autohalterung

Der starke Magnet, der Teil der MagSafe-Autohalterung ist, stellt sicher, dass Ihr Smartphone auch bei schneller Fahrt oder beim Überfahren größerer Unebenheiten zuverlässig an seinem Platz bleibt und gleichzeitig schnell aufgeladen wird. Sie können sich beispielsweise eine MagSafe-Halterung für die Lüftung oder die Windschutzscheibe besorgen.

MagSafe-Geldbörse

Die praktische MagSafe-Geldbörse wird dank der MagSafe-Technologie zuverlässig auf der Rückseite Ihres Smartphones halten. Sie hat ein elegantes Design, eine schlanke Konstruktion und bietet Platz für bis zu 3 Karten. Sie ist in mehreren verschiedenen Farben erhältlich.

MagSafe-Ständer

Der praktische MagSafe-Ständer dient nicht nur zum Aufladen des iPhone, sondern auch der AirPods oder der Apple Watch. So können Sie all Ihre smarten Geräte an einem Ort aufladen, ohne sich mit dem unpraktischen Hantieren von Kabeln befassen zu müssen.

MagSafe-Powerbanks

Eines der beliebtesten modernen MagSafe-Zubehörteile sind die Powerbanks. Diese befestigen sich mit einem Magneten fest an der Rückseite des iPhone und sorgen für schnelles Aufladen. Es gibt verschiedene Versionen, wobei die beliebtesten Kapazitäten bei 5000 mAh und 10 000 mAh liegen.

Zögern Sie also nicht und beginnen auch Sie, Ihr iPhone mit Hilfe von MagSafe-Zubehör voll auszunutzen!