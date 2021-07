A1 veranstaltet "Project Cars 2"-Europameisterschaft in Wien

19.01.2018

Im Zuge der A1 eSports League Austria wird künftig auch die Rennsimulation "Project Cars 2" gespielt. Dieses soll im Vergleich zur "LoL"-Liga international ausgerichtet sein.

In der A1 eSports League Austria wird künftig neben dem MOBA „League of Legends“ auch die Rennsimulation „Project Cars 2“ gespielt. Dabei wird man sich aber nicht nur auf den österreichischen Markt beschränken, sondern mit dem „Project Cars 2 Europa Cup“ die Europameisterschaft abhalten. Das internationale Turnier soll im Frühjahr in Wien über die Bühne gehen. Dort wird um Preisgelder im Gesamtwert von 15.000 Euro gespielt.

Insgesamt dürfen 16 Spieler am Turnier teilnehmen, wobei österreichische Spieler dank vier Wildcards einen kleinen Vorteil haben. Diese Wildcards werden in den kommenden Wochen in „ Austria-only-Qualifieren“ vergeben. Zudem werden die zwölf besten Spieler (je sechs PC- und PlayStation-4-Spieler) über Online-Qualifier ermittelt. Der erste Qualifier findet bereits am Samstag, den 20. Jänner, statt, weitere Termine werden folgen. Die Anmeldung ist online für PC und PlayStation 4 möglich.

Gruppenphase in "LoL"-Liga startet