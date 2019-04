Anno 1800 im Test: Rückkehr des Zeitfressers

Der Spieler muss weiterhin die Balance zwischen Bevölkerungswachstum und wirtschaftlicher Entwicklung finden. Um die Schweinezucht am Laufen zu halten, werden entsprechend viele Bauern benötigt, die zugleich aber auch wieder gewisse Bedürfnisse, beispielsweise Schnaps und Kleidung, haben. Werden die Bedürfnisse nicht erfüllt, bleiben auch die Bauern aus. Erschwerend kommt das mit Anno 1800 eingeführte Klassensystem hinzu: Bei hoher Zufriedenheit können Bauernhäuser hochgestuft werden, sodass dann Arbeiter dort arbeiten. Diese schalten neue Gebäude und Produktionsketten, beispielsweise für Ziegel, frei, haben aber wiederum andere, schwerer erfüllbare Anforderungen.

Der Spieler muss stets sichergehen, dass die industrielle Revolution im vollen Schwung bleibt, damit man nicht hinter die – meist ohnedies friedlichen, aber diplomatisch anspruchsvollen – KI-Konkurrenten zurückfällt. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Gesellschaftsklassen, nach jedem Aufstieg legt auch der Schwierigkeitsgrad zu. Insbesondere mit der fünften und letzten Klasse der Investoren wird es besonders komplex. Diese arbeiten nicht – das bedeutet, mit jedem Aufstieg gehen Arbeitskräfte aus darunterliegenden Klassen verloren – aber sie generieren die höchsten Steuereinnahmen und Einflusspunkte.

Kein Schnaps mehr da!

Eine Leiste oben zeigt an, ob noch bestimmte Personen einer Gesellschaftsklasse benötigt werden oder ob ein Überschuss vorherrscht. Leider ist dieser Bedarf dermaßen stark im Fluss, dass es oftmals schwer fällt, Problemstellen ausfindig zu machen. Beispielsweise produzierte ich zwar ausreichend Schnaps, das dazugehörige Lagerhaus war aber dermaßen weit entfernt, dass immer wieder Engpässe entstanden, wodurch mir Arbeiter abhanden kamen. Während ich verzweifelt versuchte, mit neuen Bauernhäusern aufzustocken, war das Schnapslager wieder gefüllt und die frustrierten Arbeiter kehrten zurück – und ich hatte plötzlich einen Bevölkerungsüberschuss.

Hier muss man wissen, wo man nachschaut. Die Zufriedenheit der Bewohner muss mühsam für jedes Gebäude einzeln überprüft werden. Denn während ein Handwerker-Haushalt beispielsweise überglücklich ist, dass eine Boxkampfarena in der Nähe liegt, ist das Gebäude daneben schon wieder zu weit weg, um von diesem Einfluss zu profitieren. An Werkzeugen, wie der farblichen Hervorhebung der Zufriedenheit, fehlt es leider. Meist wird man lediglich gewarnt, wenn ein Gebäude verlassen wurde sowie wenn ein Brand oder eine Krankheit ausgebrochen ist. Auch die Suche nach Schwächen in der Produktionskette ist vorwiegend dem Bauchgefühl überlassen, detaillierte Statistiken gibt es nicht. Wenn man ein Gebäude im Baumenü auswählt, sieht man lediglich, wie viele Gebäude des gleichen Typs auf der Insel zu finden sind.

Am Anfang ist das noch kein großes Problem, im späteren Spielverlauf – insbesondere nachdem Züge und Strom dazukommen und die Produktionsketten wesentlich umgestaltet werden müssen – sorgt das aber für Frust. In Bedrängnis kam ich glücklicherweise nie, Perfektionisten dürften aber stets ein Gefühl von leichter Unruhe verspüren, wenn sie ihre neu gestaltete Produktionskette nicht auf ihre Effizienz überprüfen können.

Gute Kampagne mit Abwechslung

Die Kampagne, die auch als Tutorial dient, ist hier leider keine große Hilfe. Obwohl man dort die wichtigsten Grundlagen erlernt, werden viele wichtige Funktionen, wie Handelsrouten, Einflusspunkte und Diplomatie, nur am Rande erwähnt. Hier wäre ein optionaler Assistent, ähnlich wie in Civilization VI, eine deutliche Hilfe, die vor allem vor frühen Fehlplanungen bewahren könnte. Das ist schade, denn abgesehen davon erzählt die Kampagne eine durchaus unterhaltsame und spannende Geschichte einer wohlhabenden Familie im 19. Jahrhundert, die durch Intrigen wieder zusammenfindet und Existenzen in alter und neuer Welt aufbauen muss.

Die Aufgaben sind gut in die Geschichte eingebettet und führen Spieler langsam an die komplexe Spielwelt heran. Um beispielsweise an die Kohle- und Eisenvorkommen der Insel zu gelangen, muss man ein Loch in einen Berg sprengen. Dafür benötigt man einen Sprengmeister, der, wie wir nach einer Mission erfahren, in einem Gefängnis festgehalten wird. Der Gefängnisleiter ist wiederum bereit, uns den Sprengmeister zu übergeben, wenn wir die – für uns damals – relativ hohe Kaution bezahlen. Das beschäftigt mich lange genug, um mit den vorhandenen Mitteln eine florierende Wirtschaft auf der Insel aufzubauen, um guten Gewissens die geforderte Summe bezahlen zu können.