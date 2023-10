Atari veröffentlicht Spiel für 41 Jahre alte Konsole

Ärgert ihr euch seit Ende der 80er-Jahre, dass keine Spiele mehr für den Atari 2600 erscheinen? Dann wird euch diese Nachricht wohl sehr freuen: Atari bringt ein neues Game für die Spielkonsole, die schon 1982 auf den Markt gekommen ist.

Eigentlich ist das Spiel „Save Mary“ nicht neu, es wurde aber nie veröffentlicht. Entwickelt wurde es im Goldenen Zeitalter des Ataris. Die Entwicklung dauerte mit 2 Jahren aber sehr lang für damalige Verhältnisse – üblich waren damals 6 bis 9 Monate.

Das führte dazu, dass Save Mary ein Opfer des berüchtigten „Videospiele-Crash von 1983“ war, der bis 1985 anhielt. Der Markt war mit Konsolen gesättigt, die Spiele waren oft von schlechter Qualität.

Gerne wird das Atari-Spiel E.T. als Sinnbild für den Start der Krise herangezogen. Es verkaufte sich so schlecht, dass die überschüssigen Games in der Wüste vergraben wurden.