Endboss Hitler, Beschlagnahme, Klage der Post: 10 Skandal-Videospiele

Der "Großvater der 3D-Shooter" fällt neben Gewaltdarstellungen vor allem für die Darstellung des Nationalsozialismus auf. So muss der*die Spieler*in als Soldat B.J. Blazkowicz aus seiner Gefangenschaft in der Naziburg Wolfenstein fliehen und begibt sich damit auf eine Mission gegen die Nationalsozialisten. Als finaler Gegner des Games tritt Adolf Hitler auf.

In Deutschland wurde das Spiel aufgrund der Sorge vor "Abstumpfungseffekten" bei den Tötungsszenen indiziert (als jugendgefährdend eingestuft). 2017 wurde das Spiel vom Index (Liste jugendgefährdender Spiele) entfernt. In Australien wurde es überhaupt erst eingestuft, als eine Kindersicherung optional eingebaut wurde.

Neben Gewalt beinhaltet das Spiel auch sexuelle Inhalte, verbunden mit der Nacktheit weiblicher Charaktere. So entführen Aliens Frauen - in dem Duke-Nukem-Universum von Zeit zu Zeit auch "Babes" genannt - und halten diese nackt als Geiseln gefangen. In dem Ego-Shooter gibt es außerdem eine Szene, in der der*die Spieler*in Stripperinnen Geldscheine geben kann, die daraufhin für kurze Zeit ihr Oberteil öffnen.

Postal (1997)

Der 1. sowie der 2. Teil (2003) der Computerspielreihe wurden unter anderem aufgrund Drogenkonsum, rassistischer Inhalte, gewaltvolle Inhalte gegen Zivilist*innen, sowie sexueller Inhalte kritisiert. Beide Teile sind Shooter, in denen die Spieler*innen die Rolle vom Protagonisten, bekannt als Postal Dude, übernehmen.

Teil 1 gilt dabei besonders als Skandalspiel, da es von einem Amoklauf handelt. So spielt schon der Titel auf die in Amerika verbreitete Redewendung "going postal" an, was auf Deutsch so viel wie Amok laufen bzw. durchdrehen bedeutet. Wegen den Namen klagte die US Post schon bevor das Spiel überhaupt erschienen ist, weil Kund*innen glauben könnten, es habe mit Postboten zu tun. Der Rechtsstreit dauerte 6 Jahre an, den die US Post schließlich verlor.

Das Spielprinzip selbst - Postal Dude ist bewaffnet und tötet alle ihm in den Weg kommende Menschen - stellt einen Amoklauf dar, sowie die am Ende verfügbare Taste, mit der man sich selbst erschießen konnte und der Einspieler "I regret nothing" (zu Deutsch: Ich bereue nichts) zu hören war.

In Deutschland wurden sowohl Teil 1 und 2 indiziert, auf Online-Vertriebsplattformen wie Steam und GOG.com ist der 1. Teil nicht verfügbar. In Australien und Neuseeland erhielt Postal 1 keine Prüfung. Damit gilt das Spiel praktisch als verboten, da in diesen Ländern ungeprüfte Spiele nicht konsumiert werden dürfen.