Kostenloses Update für Sims 4 bringt Konservative auf die Palme

Vergangene Woche veröffentlichten die Entwickler*innen ein Update, das mehr Inklusivität im Spielerlebnis schaffen soll. In der aktuellen Version wurden „medizinische Wearables“ und trans-inklusive Inhalte hinzugefügt.

Zuerst störten sich Konservative an den Änderungen der Xbox, die als Feldzug gegen die Freiheit betrachtet wurden. Nun haben sie das beliebte Videospiel The Sims 4 im Visier.

Wearables sind am Körper getragene technologische Hilfsmittel, die den Alltag (von erkrankten oder eingeschränkten Menschen) erleichtern sollen. Ob Hörgeräte oder Blutzuckermessgeräte, im "Erstelle einen Sim"-Modus könnt ihr diese ab sofort finden.

Vom Virus infiziert

So bezeichnete der konservative Moderator Dave Rubin Sims 4 vom „woke mind virus“ infiziert und dass das Spiel keinen pädagogischen Mehrwert mehr habe. Zu seiner Zeit habe ihm Sim City urbane Stadtplanung gelehrt. Rubin scheint dabei auszulassen, dass Sim City und The Sims 4 nur der Name verbindet, das Spielprinzip jedoch anders funktioniert.

Der Autor Nick Adams – Donald Trump bezeichnete ihn als seinen Lieblingsautor - meinte, dass jetzt, da Sims 4 „woke“ ist, man das Spiel beiseitelegen und stattdessen eine Bibel zur Hand nehmen solle.

Community ist begeistert

Nutzer*innen auf Twitter freuen sich hingegen, sich endlich selbst erstellen zu können. Eine Person bezeichnete das Update sogar als das Beste seit der Möglichkeit, Kleidung unabhängig vom Sim-Geschlecht zu tragen.

The Sims 4 soll jede*r die Möglichkeit haben, sich selbst darzustellen. Unter dieser Voraussetzung möchten die Entwickler*innen mit den neuen Inhalten genau das erreichen.