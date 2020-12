Cyberpunk 2077 im Test: An den eigenen Ansprüchen gescheitert

Die große Stärke

Nach einer maximal 20-minütigen, je nach Lebensweg unterschiedlichen, Einführung starten alle Spieler vom gleichen Ausgangspunkt ihrer Karriere im Untergrund der Stadt Night City. Ohne viel zu verraten: Nach einer Verkettung unglücklicher Ereignisse landet eine Art digitaler Geist von Johnny Silverhand (Keanu Reeves) in unserem Kopf. Wir versuchen, dem auf den Grund zu gehen - und die Zeit rennt.

Die Hauptstory hat man in etwa 30 Stunden erledigt, wenn man es eilig hat. Da aber regelmäßig Nebenmissionen auftauchen, sollte man sich mehr Zeit nehmen. Denn sie sind mit der Geschichte verwoben und machen die Spielerfahrung besser. Die Erzählungen sind die große Stärke des Spiels (böse Zungen würden behaupten, die einzige Stärke). Zugegeben - die ersten 6 bis 7 Stunden haben nichts mit Cyberpunk zu tun und bieten schlauchige Actionshooter-Level. Da muss man durch, wenn man an den Kuchen will. Das ist leider schlechtes Design.

Danach gibt es aber wirklich großartige Momente, die Kernthemen des Cyberpunk-Genres (wenn man es als solches bezeichnen kann) behandeln: Existenz, Menschlichkeit und Kapitalismuskritik. In einer kleinen, für mich stärksten Szene des Spiels, beginnt man eine Unterhaltung mit einem Sexarbeiter oder einer Sexarbeiterin über die Existenz. Auch die vielen Autofahrten, in denen man als Beifahrer aus dem Fenster blicken kann und in denen nicht gesprochen wird, sind für mich perfekt platziert. Man kann sie zwar überspringen, sie geben aber die Möglichkeit, über die Welt und Ereignisse nachzudenken. Eigentlich nimmt das Genre Cyberpunk Anleihen beim Film Noir und der ist ruhig, langsam und nachdenklich.