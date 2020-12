Google Stadia im Test: Ruckelfreies Cloud-Gaming mit grausiger Grafik

Spielen am Smartphone

Google wirbt damit, dass Stadia auch am Smartphone funktioniert. Korrekterweise müsste man sagen: Auf ein paar Smartphones. Eine Liste der unterstützten Geräte gibt es hier.

Da von Samsung zwar das Note 10 und die S20-Serie, nicht aber das Note 20 unterstützt wird, kann ich Stadia eigentlich nicht am Handy testen. Wer ein Smartphones des zweit- und drittgrößten Handyanbieters weltweit besitzt, Huawei und Xiaomi, kann Stadia ebenfalls nicht nutzen. Zumindest für die Nummer 4 wird es klappen: Stadia soll in Kürze für iOS verfügbar sein.

Es gibt aber einen Workaround. In den Stadia-Einstellungen kann bei den experimentellen Funktionen „auf diesem Gerät spielen“ aktiviert werden. Das klappt bei den meisten neueren Android-Phones, inklusive dem Samsung Note 20.

Auch am Handy bekommt man nur den 1080p-Stream. Da das Display kleiner ist, wirkt es weniger schlimm als am Notebook und PC. Außerdem erwartet man sich von Smartphone-Spielen üblicherweise keine schöne Grafik. Ghost Recon: Breakpoint oder Hitman 2 am Handy zu spielen, hat also durchaus seinen Reiz. Nur bei Valhalla gibt es wieder das bekannte Problem, dass man in dem Brei kaum etwas sieht.

Will man völlig mobil spielen, also per mobile Daten statt WLAN, wird die Auflösung automatisch auf 720p reduziert. Bei einigen Games mit ohnehin simpler Grafik ist das noch ok, bei anderen ist es furchtbar. Außerdem können trotz der furchtbaren Grafik bis zu 2,7 GB an Daten pro Stunde anfallen. Ohne Flatrate sollte man im WLAN bleiben.