Beim Gratis-Game 1337 Doom besteht die Grafik aus Zahlen und Buchstaben

Doom gehört wahrscheinlich zu den Spielen, die am häufigsten modifiziert wurden. Mit Marine Doom haben sogar die US Marines eine eigene Version für ihre Soldaten erstellt. Mit 1337 Doom, genauer gesagt 1337d00m, kommt jetzt ein neuer Mod hinzu.

Das Ungewöhnliche ist, dass der First-Person-Shooter komplett in ASCII-Code dargestellt wird. Statt der üblichen Texturen sieht man nur farbige Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Startet man das Game, kann man per Schieberegler den Schwierigkeitsgrad einstellen. Je höher, desto größer werden die Zeichen. Während man auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad überraschend gut erkennt was gerade passiert, hat man auf dem nächsten kaum noch eine Chance.

Hinter 1337 Doom steckt der kroatische Entwickler Dario Zubović. Laut Motherboard hat er dafür zwei Wochenenden gebraucht. Das Game kann kostenlos für Windows und Mac heruntergeladen werden und enthält die ersten neun Levels des Original-Spiels.