Black Friday für Gamer: Rabatte für PC, PlayStation, Xbox, Nintendo

Aktuell gilt es möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen. Gaming kann dabei eine nette Abwechslung sein.

Am Black Friday haben die großen Hersteller und Stores wieder eine Reihe von Preisreduktionen im Programm. Ob man am liebsten am PC, Xbox, PlayStation oder der Nintendo Switch spielt, ist dabei nicht relevant: Vergünstigungen gibt es überall.

Wir haben einige für euch gesammelt:

PC