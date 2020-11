Amazon Black Friday startet: Rabatt auf Handys, Laptops und mehr

Amazon macht den Donnerstag zum Freitag und startet bereits heute mit einem großen Teil seiner Black-Friday-Angebote.

Unter den vergünstigten Artikeln finden sich regelmäßig Technik-Schnäppchen. Die Angebote sind allerdings oft nur in beschränkter Stückzahl vorhanden und zeitlich begrenzt.

Wir haben für euch einige attraktive Angebote herausgesucht. Eine Übersicht aller Black-Friday-Angebote gibt es hier.

Vorsicht

Vor dem Kauf sollte man immer kurz den Preis überprüfen. Denn ganz so gut, wie am ersten Blick, sind viele Schnäppchen oft nicht. So wird der Rabatt meistens vom Listenpreis bzw. der Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) abgezogen.

Der reguläre Preis, zu dem die Produkte über den virtuellen Ladentisch gehen, ist meist geringer. Ein Blick auf eine Preisvergleichsseite des Vertrauens lohnt sich.

Smartphones und Tablets