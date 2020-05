Huawei Watch GT 2 im Test: Schöne Uhr, wenig smart

Das Tracking funktioniert in der Praxis so wie man es sich erwartet. Der GPS-Fix erfolgt rasch und die Anzeige beim Laufen, Radeln, etc. ist informativ. Etwas irritierend ist, dass die Uhr standardmäßig per Lautsprecher Ansagen macht (etwa beim Radeln alle paar Kilometer), was in der Öffentlichkeit durchaus für Irritation sorgen kann. Will man nicht auffallen, sollte man diese Funktion deaktivieren.

Der Akku

Huawei bewirbt die Uhr mit 2 Wochen Akkulaufzeit. Im Test konnte ich diesen Wert bestätigten. Voraussetzung ist, dass man lediglich 90 Minuten Sport pro Woche macht und dass man kein Always-On-Watchface aktiviert.

Möchte man eine permanente Anzeige, kommt man laut Huawei rund eine Woche mit der Uhr aus. Auch das konnte ich ihm Rahmen meines Tests bestätigen.