Blade Shadow im Test: Gaming-PC für die Hosentasche

Persönlich bereitet es aber die größte Freude, wenn man endlich auf Geräten, wie hoffnungslos veralteten Windows-Laptops oder MacBooks, moderne Titel in höchster Qualität spielen kann. Die besten Ergebnisse ließen sich erreichen, wenn das Gerät mit einem Ethernet-Kabel verbunden war. WLAN-Verbindungen sorgten bei ausreichender Bandbreite für keine Verzögerungen bei der Eingabe, aber die Qualität des Streams sackte häufiger ab. Wer also nicht zumindest einen Wifi-5-Router zuhause stehen hat, sollte am besten auf eine Kabelverbindung setzen. Am Smartphone und Tablet ist man - sofern man keinen Ethernet-Adapter verwendet - auf WLAN angewiesen. Die App reduziert aber ohnedies aufgrund der meist kleineren Bildschirme die Qualität, wodurch die erforderliche Bandbreite durchwegs geringer ist. Wer unterwegs auf den Cloud-PC zugreifen möchte, sollte aber dennoch auf sein Datenvolumen achten.

Den Traum vom Zocken unterwegs dämpft neben dem Datenhunger auch die Eingabe. Die Apps verfügen lediglich über rudimentäre Gesten (beispielsweise mit zwei Fingern tippen für Rechtsklick) sowie eine virtuelle Tastatur. All das ist für Videospiele unbrauchbar, weswegen man auf zusätzliche Eingabegeräte angewiesen ist. Der PlayStation-4-Controller lässt sich relativ einfach auch mit dem Android-Smartphone oder einem MacBook verwenden und ist bei vielen Titeln ein adäquater Ersatz. Und manche iPad-Nutzer verwenden ohnedies ein Tastatur-Cover. Dennoch war das Zocken auf iPad und Android-Smartphone im Test eher ein Reinfall. Selbst langsame Titel, die sich mit Maus und wenigen Tasten spielen lassen, beispielsweise Civilization, ließen sich nur mühsam bedienen.

Wer aber ein Smartphone mit Docking-Funktion besitzt, wie Huaweis Desktop-Modus und Samsungs DeX, kann Shadow durchaus sinnvoll unterwegs nutzen. Dazu benötigt man aber wieder ein entsprechendes Dock mitsamt Maus, Tastatur und Monitor - ein High-End-PC für die Hosentasche, der dann aber doch wieder nur an einem Ort verwendet werden kann.

Ist Cloud-Gaming günstiger als ein Gaming-PC?

Aus finanzieller Perspektive ist Cloud-Gaming derzeit noch eher kostspielig. Mindestens 29,95 Euro pro Monat werden für einen Zugang fällig, dafür muss man sich aber zwölf Monate an Shadow binden. Wer monatlich kündigen will, muss sogar 39,95 Euro pro Monat bezahlen. Der Anbieter argumentiert zwar damit, dass das im Verhältnis zu einem entsprechenden Gaming-PC deutlich günstiger sei, das Argument hinkt jedoch etwas. Insbesondere die Anschaffungskosten für die Komponenten, die auf dem Shadow-PC zum Einsatz kommen, sind nicht vergleichbar.

Die verbaute Intel-CPU Xeon E5 v3 kostet zwar weit mehr als 2000 Euro, ein Gamer würde sich aber dieses für Server und Workstations vorgesehene Modell eher nicht leisten. In Videospielen liefern bereits CPUs, die lediglich ein Viertel kosten, die gleiche Leistung. Das Gleiche gilt für die Nvidia-GPU Quadro P5000, die nur in wenigen spezifischen Bereichen, beispielsweise CAD-Programmen, Vorteile bietet. Wozu 1600 Euro ausgeben, wenn man für ein Drittel eine ebenso leistungsfähige GPU bekommt?

Auch viele andere Aspekte, wie der Wiederverkaufswert eines Gaming-PCs, die Kosten für den notwendigen Internetanschluss und flotte Netzwerkkomponenten sowie die zahlreichen Einschränkungen (zum Beispiel nur Windows und kein VR) machen aus dem vermeintlichen Schnäppchen eine Nischenanwendung. Zudem darf man in der Kalkulation nicht vergessen, dass man immer noch ein eigenes Gerät braucht, auf dem die Shadow-App läuft.

Fazit

Shadow zeigt bereits heute, was in naher Zukunft zumindest Spielkonsolen den Garaus machen könnte. Das Streaming funktioniert, sofern eine flotte Internetverbindung vorhanden ist, hervorragend. Ein PC-Spiel nahezu nahtlos auf dem Smartphone fortzusetzen ist ein Traum, dem viele Videospiel-Konzerne seit Jahrzehnten hinterherjagen. Shadow kommt dem derzeit am Nächsten. Auch die Apps sind gut gelungen und selbst für Laien intuitiv genug.

Zugleich hat mir der das französische Start-up aber auch gezeigt, dass man gewisse Dinge mit Cloud-Gaming nicht ersetzen kann. Wer einen Gaming-PC besitzt, hat diesen meist selbst zusammengebaut und schätzt es, ihn nach Belieben an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Zudem dürfte es noch eine Weile dauern, bis die für vernünftiges Cloud-Gaming erforderlichen Bandbreiten wirklich allen zur Verfügung stehen.