Warum Microsoft und Sony das Ende der Spielkonsolen einläuten

Beide Konzerne werden außerdem weiterhin Exklusivtitel anbieten, die nur für PlayStation bzw. Xbox verfügbar sind. Dieser Trend wird sich voraussichtlich sogar verstärken. Denn ähnlich wie bei Netflix oder Spotify werden die Konzerne auch beim Cloud-Gaming eine monatliche Gebühr verlangen, um Zugriff auf eine Bibliothek von Spielen zu bekommen. Wer die beste Auswahl an Titeln hat, dürfte wohl auch die meisten Kunden anlocken.

Insofern überrascht es kaum, dass einige Videospiel-Konzerne mit eigenen Angeboten liebäugeln und für einen stark fragmentierten Markt sorgen könnten. EA kündigte bereits im Vorjahr an, dass man unter dem Namen Project Atlas an einem eigenen Cloud-Gaming-Dienst arbeite. Mit EA Access, das Zugriff auf eine Auswahl eigener Titel bietet, sammelte man bereits erste Erfahrungen im Abo-Geschäft. Und auch Amazon, das mehrere Videospiel-Studios besitzt, arbeitet Gerüchten zufolge an einem Cloud-Gaming-Dienst.

Warten auf Nintendo, PS5 und Xbox Two

Unklar bleibt, welche Rolle Nintendo künftig einnehmen wird. Der japanische Konzern fiel mit der Spielkonsole Wii U auf den dritten Platz zurück, kämpfte sich zuletzt aber mit seinem Hybrid-Gerät Switch wieder heran. Gerüchten zufolge sollen noch dieses Jahr zwei neue Modelle der Spielkonsole auf den Markt kommen. Von Cloud-Gaming war bislang nicht die Rede. In Japan experimentierte man aber bereits mit der Technologie und bot unter anderem Resident Evil 7 und Assassin’s Creed Odyssey als Cloud-Gaming-Titel an.

Zumindest darf man grundsätzlich noch auf eine Schonfrist hoffen: PlayStation 5 und Xbox Two, die vermutlich letzten klassischen Spielkonsolen, werden für das kommende Jahr erwartet. Für einige Jahre wird es also wohl noch in ähnlicher Form weitergehen.