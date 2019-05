Playstation 5 kommt Ende 2020 für 499 Euro, sagt Analyst

Was macht Microsoft?

Sony bleibt dieses Jahr der Gaming-Messe E3 fern, Hauptkonkurrent Microsoft nicht. Daher wird mit Spannung erwartet, was Microsoft Anfang Juni in Bezug auf die Xbox Two auf der E3 enthüllen wird. Ebenso spannend bleibt dabei, wie Sonys Reaktion auf die Xbox Two ausfallen wird.

Ende Mai geht noch die Computex in Taiwan über die Bühne. Chiphersteller AMD soll auf der Messe neue Details zu den kommenden Ryzen-Prozessoren sowie zu den Navi-Grafikkarten bekanntgeben. Beide Komponenten werden voraussichtlich sowohl bei der Xbox Two als auch der PS5 zum Einsatz kommen.

In den kommenden Wochen und Monaten darf man sich also noch auf jede Menge neuer Leaks, Gerüchte und Ankündigungen über die neue Konsolen-Generation einstellen.