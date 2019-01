Analyst: Sony-Studios konzentrieren sich auf PlayStation 5

IGN spekuliert, dass auch zahlreiche bereits angekündigte Titel ebenfalls erst für die PlayStation 5 erscheinen könnten. Bethesda kündigte beispielsweise bereits an, dass Elder Scrolls VI und das Weltraum-RPG Starfield für die nächste Konsolen-Generation geplant sind. Doch auch Titel wie CD Projects Cyberpunk 2077, The Last of Us 2 sowie die Neuauflage von Final Fantasy 7 dürften erst auf der PlayStation 5 landen. Das könnte auch auf das Action-Adventure Ghost of Tsushima, das von „Infamous“-Schöpfer Sucker Punch entwickelt wird, sowie Beyond Good & Evil 2, Nioh 2 und den Marvel-Titel Avengers Project zutreffen.